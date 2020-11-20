AK Partili milletvekili Öztürk koronavirüse yakalandı

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Milletvekili Öztürk, yaptığı paylaşımda, “Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda tedavim evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi diliyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 10 Kasım günü de AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
İHA
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