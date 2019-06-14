AK Partili milletvekilinden Erdoğan’a ''Google’dan bulduk'' yanıtı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan'ın yeni askerlik kanun teklifindeki tereddütleri gidermek için yaptığı toplantıda ilginç bir durum yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, dövizli askerlik için belirlenen 5 bin Euro'nun azaltılmasını istedi ve “Bedeli yüksek bulan Türk vatandaşlığından çıkabilir” dedi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Almanya'da asgari ücret 1.587 Euro… Dövizli askerlik bedeli yüksek değil” cevabını verdi. Yeneroğlu ise, Almanya'da asgari ücret uygulaması olmadığını belirterek, “Bu rakamı nereden aldınız efendim, öyle bir miktar yok” dedi.

“NACİ HOCA NEREDEN BULDUNUZ?”

Erdoğan bunun üzerine Grup Başkanı Naci Bostancı'ya dönerek, “Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz?” deyince, Bostancı da “Google'dan bulduk” cevabını verdi.

TASARIDA ‘DÜZELTME’ GÜNDEMDE

Askerlik teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul‘da yasalaşması ve bazı değişiklikler de yapılması bekleniyor. Teklif görüşülürken bakaya kalanlara verilen para cezalarının silinmesi yönünde bir düzeltme yapılacağı, celp dönemi sayısının fazlalaştırılacağı tutulacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanına tanınan istediği kişileri askerlikten muaf tutma ve 6 aylık olacak askerlik süresini kısaltma ya çoğaltma yetkisinde de, düzenleme yapılabileceği vurgulanıyor.