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AK Partili milletvekilinden olay açıklama: ''Ekonomik sıkıntılar bizimle ilgili değil''

AK Pati Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların sebebinin iktidar olmadığını savundu ve açık açık "Ekonomik sıkıntılar bizimle ilgili değil" dedi.

Dolar/TL kurunun Türk Lirası karşısında değer kazanması, yaşanan ekonomik kriz ve bunun sonucunda alım gücünün düşmesi ile birlikte toplumdaki herkesin ağzından ekonomi ile ilgili sözler çıkıyor. Ekonomik kriz tartışmalarına AK Partili isim de katıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada ekonomik kriz ile ilgili, “Ekonomik olarak sıkıntılar var ama bu bizimle ilgili değil. Herkes söylüyor bunu” ifadelerini kullandı.

Etiketler ak parti ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil ak partili İbrahim Aydemir
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