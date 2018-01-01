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  4. 01 Ocak 2018 20:02

AK Partili milletvekilinden olay olacak Abdullah Gül paylaşımı

Son KHK ile başlayan AK Parti - Abdullah Gül gerginliğine AK Partili Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da katıldı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Çamlı'nın ifadeleri olay oldu.

AK Partili milletvekilinden olay olacak Abdullah Gül paylaşımı
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 696 sayılı KHK’ya yyönelik eleştirilerinin yankıları hala sürüyor. AK Parti'den Gül'e bir eleştiri daha geldi.

AK Partili Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı  Twitter hesabından Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde çektirdiği, frak giymiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Dağına göre kar veriyor adına kurban olduğum Rabbim, ya beni o zaman Cumhurbaşkanı yapsaydı, vaziyeti idare edeyim felan diyemez Ölürdüm de giremezdim şu komik İngiliz kıyafetine..!” ifadelerini yazdı.

İşte AK Partili Çamlı'nın o paylaşımı:

Ahmet Hamdi Çamlı , abdullah gül , ak parti
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