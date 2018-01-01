AK Partili milletvekilinden olay olacak Abdullah Gül paylaşımı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 696 sayılı KHK’ya yyönelik eleştirilerinin yankıları hala sürüyor. AK Parti'den Gül'e bir eleştiri daha geldi.

AK Partili Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Twitter hesabından Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde çektirdiği, frak giymiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Dağına göre kar veriyor adına kurban olduğum Rabbim, ya beni o zaman Cumhurbaşkanı yapsaydı, vaziyeti idare edeyim felan diyemez Ölürdüm de giremezdim şu komik İngiliz kıyafetine..!” ifadelerini yazdı.

İşte AK Partili Çamlı'nın o paylaşımı: