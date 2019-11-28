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  4. 28 Kasım 2019 09:59

AK Partili milletvekilleri, Erdoğan'ı dinlemedi

Jandarma ve Sahil Güvenlik yasalarında değişiklik öngören ve milletvekillerine de bazı ayrıcalıklar getiren torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşürken AK Partili milletvekillerinin koltuklarının boş kalmasına muhalefet tepki gösterdi.

AK Partili milletvekilleri, Erdoğan'ı dinlemedi
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TBMM'de Jandarma ve Sahil Güvenlik yasalarında değişiklik öngören ve milletvekillerine de bazı ayrıcalıklar getiren torba kanun teklifi önceki akşam TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, kanun teklifini 105 AK Parti milletvekili imzalamasına rağmen, Genel Kurul görüşmelerine 9 AK Partili veki katıldı. Önceki, gece saat 21.52'de çalışmalarını sona erdiren Meclis'te bu konu muhalefet tarafından eleştirildi.

İYİ PARTİ: AYIPTIR

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, teklif TBMM'de görüşülürken, AK Partililerin kendi tekliflerine sahip çıkmadığını savundu ve saat 19.37'de Genel Kurul salonunun fotoğrafını çekerek twitter hesabından “Genel Kurul'da hazır tutsaydınız. Ayıptır. Daha geçen gün Recep Tayyip Erdoğan sizi uyarmadı mı?” paylaşımı yaptı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise “Kanun teklifi üzerinde 105 milletvekilinin imzası var. Şu anda Ak Partiden 105 milletvekili var mı salonda?” eleştirisi yaptı.

AK Partili Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ‘'Kulisteler” diye laf atarken Öztunç ‘Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün ‘Bahçede gezmeyin' demedi mi? Ey Ak Parti milletvekilleri. Bahçede geziyorsunuz, kanun teklifinize sahip çıkmıyorsunuz” dedi. AK Parti milletvekilleri ise ‘'Siz de termik santrallarla ilgili tekliye karşı çıktınız, oylamada 25-30 ret oyu çıktı siz neredesiniz?” cevabını verdi.

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