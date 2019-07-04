AK Partili milletvekillerinin şıra faturasını da belediye ödedi

AK Partili Besni Belediyesi’nin hesaplarını inceleyen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, belediye kasasından binlerce liralık şıra alımı yapıldığını belirledi.

Faturalara göre şıralar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile eski AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in konuklarına ikram etmesi için alındı.

Rapora göre, Aydın için 28 bin 50, Metiner için de 14 bin 520 liralık şıra alımı yapılmış.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk‘ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı 2018 Denetim Raporu’nda şöyle denildi:

Ödeme listesine göre belediye kesesinden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a 2 kalemde “şıra paketi” alındı. Toplam fatura 28 bin 50 lira tuttu. 19 Ocak 2017 tarihli ödeme kaleminde “TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın gelen misafirlerine ikram için şıra alım bedeli 14.300 TL.” bilgisine yer verildi. 20 Şubat 2017 tarihli yevmiye kaleminde de “Ahmet Aydın’a gönderilmek üzere şıra alım bedeli: 13.750 TL” denildi.

27 Mart 2018 tarihli yevmiye kaleminde “Belediye Başkanımız tarafından Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Erkenek İçmesuyu toplantısı ve İstanbul Milletvekili Metiner’i ziyaretleri esnasında şıra paketi alım gideri: 14.520 TL” bilgisine yer verildi. İlçede 1 kg’lık şıra paketinin en kalitelisinin fiyatının, KDV dahil 50 TL olmasına rağmen, miktarı belli olmayan paketlerin, 115-130 TL arası fiyatlarla alındığı tespit edildi.

ÖDEMELER KALEM KALEM YAZILDI

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin 2018 yılı Denetim Raporu’nda şıra için yapılan ödemeler kalem kalem yer aldı. Müfettişler, raporlarında Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk’e 436 bin 529 liralık zimmet çıkarılmasını istedi.