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AK Partili Mustafa Varank'ın ''İmamoğlu'' paylaşımına tepki yağdı

AK Partili Mustafa Varank'ın ''İmamoğlu'' paylaşımına tepki yağdı
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AK Partili Mustafa Varank, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ''Pervasız bir hırsızdır'' dedi. Muhaliflere seslenen Varank, ''Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan A.N. ve  S.A. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak kapsamında verdikleri ifade sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararınca 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliye edildiler.

Tahliye kararı sonrası X hesabından paylaşımda bulunan AK Partili Mustafa Varank, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Henüz iddianamesi hazırlanmayan soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan İmamoğlu için ''pervasız hırsız'' diyen Varank, muhaliflere seslenerek, ''Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız.” dedi.

Varank X hesabından şunları yazdı: 

“A.N. itirafçı olmuş; ne demiştik hatırlatayım:

Sevgili Muhalifler,

Ekrem İmamoğlu, 2017'de aldığı evin önündeki villaları İBB'den milyarlarca lira ihale verdiği arkadaşına satın aldırıp, seçim öncesi yok pahasına açıktan zimmetine geçiren.

Seçim sonrası, mülkünün önü bir daha kapanmasın, değeri düşmesin diye evinin önündeki şahıs arsasını 156 milyon liraya İBB kasasından kamulaştıran.

Pervasız bir hırsızdır.

Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız.”

AK Partili Mustafa Varank, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ''Pervasız bir hırsızdır'' dedi. Muhaliflere seslenen Varank, ''Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız.'' ifadelerini kullandı.

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Etiketler mustafa varank ekrem imamoğlu ibb soruşturma
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