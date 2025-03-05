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AK Partili Osman Gökçek'in akılalmaz iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Partili Osman Gökçek'in akılalmaz iddiası ortalığı karıştırdı!
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AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "orucunu açan AK Partililerin yokluğunu fırsat bilerek oylama yaptırdığına" dair iddiasına hem TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan hem de CHP grubundan çok sert yanıt geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönettiği oturumda CHP'nin Çayırhan Termik Santralı'nın özelleştirilmesine ilişkin grup önerisi görüşülürken, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "iftarda olan AK Partili vekillerin yokluğundan yararlanıp yoklama yaptırarak Meclis'i kapatmaya çalıştığını" iddiası ortalığı karıştırdı.

Gökçek paylaşımında "Değerli vatandaşlarımız AK Parti milletvekilimizin oruç açmasını fırsat bilen CHP grup başkan vekili Ali Mahir Başarır Mecliste iftar saatinde yoklama yaptırdı. İBB’de cumaya gidenleri fişleyen CHP’liler şimdi de iftar yapanları fırsat bilip meclisi kapattırmaya çalışıyor. İnsanların inancına saygınız yok mu? Sizde hiç utanma yok mu?" ifadelerini kullandı.

İftarın ardından tekrar başlayan görüşmelerde söz alan CHP'li Ali Mahir Başarır, Gökçek'in yaptığı paylaşıma tepki göstererek "AKP'li bir milletvekili tweet atmış... Sayın başkanım iftar saatine yakın ara verdiniz yaklaşık bir saate aşkın süre milletvekillerimiz personelimiz iftarını açtı sonra geldiniz ve Meclis'i açtınız doğru mu?  (Bozdağ'a) Siz konuşun buyurun. Şimdi adını bile söylemekten utanç duyduğum bir milletvekili bu tweeti atıyor. Biz siyasi rakip olabiliriz, birbirimize ağır eleştirilerde bulunabiliriz ama bu bir provokasyon. Bu bir suç. Niye ben iftar açma saatinde milletvekillerimizin iftar açmasını engellemek için yoklama alıyım... Bu milletvekili ve ailesi artık Türkiye'de ve maalesef Meclis'e çevre kirliliği yaratıyor. Siz bunun şahidisiniz bu Meclis'in saygınlığını korumak en başta size düşer. Lütfen böyle mi oldu, olmadı ben sizden duymak isterim?" dedi.

 Bunun üzerine Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz bugünkü görüşmeler sırasında CHP grubunun önerisini oyladık ve ara verdik 55 dakika. Sonra iç tüzük 37 görüşüldü ve arkasından yoklama istendi. Yani muhtemelen işte bir saati geçti tahmin ediyorum CHP grubu o zaman yoklama talep etti. İftar saatinden herhalde bir saatten daha vakit geçtikten sonra.”

Etiketler osman gökçek TBMM meclis ak parti Bekir Bozdağ CHP murat başarır
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