AK Partili Öznur Çalık tesettüre girdi

Umreden dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Kongresine katıldığı parti kongresine başörtülü geldi.

UMRE DÖNÜŞÜ BAŞINI ÖRTTÜ

Başbakan Binali Yıldırım ile Suudi Arabistan ziyaretinde umre yapan Öznur Çalık, dönüşte örtünme kararı aldı. Çalık aldığı karardan sonra ilk kez bugün katıldığı kongrede başörtülü görüntülendi.



"UZUN SÜREDİR DÜŞÜNÜYORDUM, RABBİM NASİP ETTİ"

Çalık, gazetecilerin örtünmesiyle ilgili sorusuna uzun süredir örtünmeyi düşündüğünü belirterek, "Yüce Rabbim bana nasip etti, umre vazifemizi yaptık. İnşallah Allah kabul eder. Gönlünde olan herkese de nasip eylesin" diye yanıt verdi.