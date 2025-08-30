  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Partili Şamil Tayyar ''yalakalardan'' şikayetçi oldu

AK Partili Şamil Tayyar ''yalakalardan'' şikayetçi oldu

AK Partili Şamil Tayyar ''yalakalardan'' şikayetçi oldu
Güncelleme:

Son dönemde AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle dikkat çeken, eski AK Parti milletevkili Şamil Tayyar, AK Parti'ye yakın isimlerden aldığı eleştirilere "bazen bizim mahalledeki yılışıkların, yalakaların hedefi oluyorum, bazen muhalefetteki kifayetsiz muhterislerin, müteahhit yorumcuların, devşirme fırıldakların hakaretlerine maruz kalıyorum" diyerek yanıt verdi.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, bir süredir iktidara ve iktidarın politikalarına yönelik eleştirilerine yönelik tepkilere her zaman AK Partili olduğunu ve partisini gözetmek adına yapıcı eleştiriler yaptığını belirterek yanıt verirken, bu söylemleri sebebiyle iktidar kanadından sık sık tepki gördüğü açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Partili Tayyar, "toplu cevap" adı altında bu tepkilere yanıt verdi.

Resmi X hesabındaki açıklamasında Tayyar, "Toplu cevap.

Uzunca süredir olayları gazetecilik refleksiyle değerlendirirken, kaba ve yaralayıcı üsluptan uzak durmaya çalışıyorum.

Aktif siyasetin içinde değilim, temsil görevim yok, kişisel kanaatlerimi paylaşıyorum.

Analizlerim sadece beni bağlar.

Ne var ki bu yol, sert kutuplaşmanın yaşandığı ortamda mayınlı arazide yürümeye benziyor.

Bazen bizim mahalledeki yılışıkların, yalakaların hedefi oluyorum, bazen muhalefetteki kifayetsiz muhterislerin, müteahhit yorumcuların, devşirme fırıldakların hakaretlerine maruz kalıyorum.

İşlerine geldiğinde paylaşımlarımda keramet arıyorlar, gelmediğinde ‘maraba’, ‘ayak takımı’, ‘itibarsız’ deyip saatlerce yorumluyorlar. Sildiğim twitten bile komplo teorileri üretiyorlar.

Rahatsız mıyım, değilim, doğru yolda olduğumu görüyorum.

Aslolan, siyasetin size biçtiği rol değil, toplumun vicdanıdır, gönlündeki yerdir.

O sebeple, çevreye rahatsızlık vermeye, toplumun sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler ak parti şamil tayyar tepki yanıt ak partili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı! Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı!
Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı!