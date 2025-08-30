AK Partili Şamil Tayyar ''yalakalardan'' şikayetçi oldu

Son dönemde AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle dikkat çeken, eski AK Parti milletevkili Şamil Tayyar, AK Parti'ye yakın isimlerden aldığı eleştirilere "bazen bizim mahalledeki yılışıkların, yalakaların hedefi oluyorum, bazen muhalefetteki kifayetsiz muhterislerin, müteahhit yorumcuların, devşirme fırıldakların hakaretlerine maruz kalıyorum" diyerek yanıt verdi.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, bir süredir iktidara ve iktidarın politikalarına yönelik eleştirilerine yönelik tepkilere her zaman AK Partili olduğunu ve partisini gözetmek adına yapıcı eleştiriler yaptığını belirterek yanıt verirken, bu söylemleri sebebiyle iktidar kanadından sık sık tepki gördüğü açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Partili Tayyar, "toplu cevap" adı altında bu tepkilere yanıt verdi.

Resmi X hesabındaki açıklamasında Tayyar, "Toplu cevap.

Uzunca süredir olayları gazetecilik refleksiyle değerlendirirken, kaba ve yaralayıcı üsluptan uzak durmaya çalışıyorum.

Aktif siyasetin içinde değilim, temsil görevim yok, kişisel kanaatlerimi paylaşıyorum.

Analizlerim sadece beni bağlar.

Ne var ki bu yol, sert kutuplaşmanın yaşandığı ortamda mayınlı arazide yürümeye benziyor.

Bazen bizim mahalledeki yılışıkların, yalakaların hedefi oluyorum, bazen muhalefetteki kifayetsiz muhterislerin, müteahhit yorumcuların, devşirme fırıldakların hakaretlerine maruz kalıyorum.

İşlerine geldiğinde paylaşımlarımda keramet arıyorlar, gelmediğinde ‘maraba’, ‘ayak takımı’, ‘itibarsız’ deyip saatlerce yorumluyorlar. Sildiğim twitten bile komplo teorileri üretiyorlar.

Rahatsız mıyım, değilim, doğru yolda olduğumu görüyorum.

Aslolan, siyasetin size biçtiği rol değil, toplumun vicdanıdır, gönlündeki yerdir.

O sebeple, çevreye rahatsızlık vermeye, toplumun sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.