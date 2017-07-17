AK Partili Şamil Tayyar’dan CHP'li başkana destek

Tunceli'de dün düzenlenen törende konuşan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’a değinerek terör örgütüne şu sözler çok sert tepki göstermişti: “Ne istiyorsunuz? Bu daha hayatının baharında annesiyle babasıyla yaşayacak ömrü olan 23 yaşındaki öğretmenden ne istediniz? Belki yarın öbür gün evlenip, çoluğu çocuğuyla, sevdiğiyle yaşayacak ömrü olan bu öğretmenden ne istediniz? Bu işlediğiniz adi cinayetle siz bu coğrafyada sadece gencecik bir insanı değil insanlığı, vicdanı, haysiyeti, onuru da katlettiniz. Ne istiyorsunuz? Gencecik bir insanı öldürüp suya atmak neyin nesidir? Sizin ölüye de mi saygınız yoktur? Ölmüş bir insanın son bir kez annesiyle, babasıyla buluşmasına da mı saygınız yoktur? Anne baba çocuğunun cenazesini almasın mı? Bu zavallı öğretmene bir cenazeyi de mi çok gördünüz? Bir avuç toprağı da mı çok gördünüz? Edemediniz mi bir yolun kenarına bırakıp birinin almasını edemediniz mi? Gencecik bir insanı suya atmak neyin nesidir? Munzur Dağları’nın piri pak suyunu bu adi cinayetle kirletmeye utanmadınız mı? Adlarını kendinize mal ettiğiniz bu dağların zirvesine kurulmuş ağalar divanının gölgesi, onların ızdırap dolu bakışları da mı sizi utandırmıyor? Bu neyin davasıdır? Ne uğruna öldürüyorsunuz ne uğruna ölüyorsunuz; bu kör şiddetin sebebi neyin nesidir?” CHP'li başkanı sözleri vali dahil protokol üyelerini ağlattı.

CHP'Lİ BAŞKANI DESTEK DE AK PARTİLİ TAYYAR'DAN GELDİ

CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder’e destek veren AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,"Yüreğine sağlık. Ne olur bu sağduyunu kaybetme. Böyle adamlara ihtiyaç var. Hele CHP'de. Umarım siyasi ömrün uzun olur" ifadelerini kullandı.