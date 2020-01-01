AK Partili Savcı Sayan'ın "dedikodu kulübesi" konuşması ortaya çıktı !

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın kentte “Dedikodu kulübesi” yaptırdığı iddialarını “Allah beni öldürsün ki iftira” sözleri ile yalanlaması ardından kendi ağzından söz konusu kulübeyi yaptırma sözü verdiği bir video ortaya çıktı.

AK Partili Ağrı Belediyesi’nin, şehirdeki Millet Bahçesi’ne “Dedikodu Kulübesi” yaptırdığı iddia edilmişti. Söz konusu kulübe vatandaşların tepkisi üzerine brandayla kapatılmıştı.

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz konuyla ilgili fotoğrafları paylaşıp mesaj yazınca, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da İsmail Saymaz’a yanıt vermişti. Savcı Sayan, kulübenin bir oyun merkezinden alındığını İsmail Saymaz’ın “iftira attığını” belirtmiş ve “yargıda hesap vereceksin” demişti.

Savcı Sayan, söz konusu tartışmadan sonra İsmail Saymaz'a mesaj atmış, Saymaz bu mesajı Twitter hesabından paylaşmıştı.

Sayan, Saymaz'a attığı mesajda “Öyle birşey varsa Allah beni öldürsün” demişti.

Bugün sosyal medyada Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan’ın bizzat söz konusu kulübeyi yaptıracağını söylediği video paylaşıldı.

İsmail Saymaz'ın paylaştığı videoda, Savcı Sayan’ın söz konusu “dedikodu kulübesini” yaptıracağını söylediği görüldü. Videoda Savcı Sayan’ın “Millet Bahçesi’ne sipariş verdim, kulübe yapıyorum kulübenin içine de 3,4 sandalye, sigara bırakacağım üstüne de yazacağım ‘dedikodu kulübesi’” ifadelerini kullandığı duyuluyor.