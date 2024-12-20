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AK Partili Şen partisinin oy oranını açıkladı

AK Partili Şen partisinin oy oranını açıkladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oy oranının yüzde 40'ın altında olduğunu belirterek, ''Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatından dolayı bizim yeni şeyler çalışmamız gerekiyor'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Gece Görüşü programında konuk oldu. 

Şen, partisinin oy oranına ilişkin kendilerine gelen sonuçları değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:   

"Yaz sonları CHP tarafından bir anket açıkladı. AK Parti'nin yeniden birinci parti olduğunu açıkladılar. Ancak bizde hala CHP birinci gözüküyordu. Ben sürekli trendlere bakıyorum. CHP giderek aşağı, biz ise yukarı çıkıyoruz. Sonra da öngörülerimiz gerçekleşti. Geçen ay bir araştırmamızda bir puana yakın biz önde gözüküyordu. Bir diğer araştırmada daha belirgin bir öndeliğimiz vardı. Bir tanesinde ise CHP yarım puan öndeydi. Ben üçünü de değerlendiriyorum. Ama gösteriyor ki gelecek ay belirgin şekilde önde olacağız. Ben araştırmanın bilimsel olarak canını çıkarırım. O yüzden bana araştırma yaptırmayı herkes istemez. Ama sonunda bilimsel ölçütlerle bir araştırma ortaya çıkıyor." 

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜZDE 50 TALİMATI VAR"

Partisinin şu anki oy oranının 40'ın altında, yüzde 35'in üzerinde olduğunu belirten Şen, "Ancak yükseliş devam ediyor. Uyguladığımız iç ve dış politikalar her geçen gün biraz daha iyileştirilerek devam etmesi gerekiyor. En iyi yaptığınız şeyin de daha iyisini bulup yapmanız gerekiyor. İlk düzlük yüzde 42. Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatından dolayı bizim yeni şeyler çalışmamız gerekiyor. AK Parti şikayeti görüp alacak, bunu almaktan da çekinmeyecek. Biz yazın herkes tatil yaparken şehirlerdeydik" dedi. 

 

Etiketler ak parti mustafa şen recep tayyip erdoğan oy oranı
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