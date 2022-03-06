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AK Partili Tayyar'dan fahiş fiyat tepkisi: ''Bunun siyasi faturası ağır olur''

AK Partili Tayyar'dan fahiş fiyat tepkisi: ''Bunun siyasi faturası ağır olur''

AK Partili Şamil Tayyar, fahiş fiyat tartışmalarına ilişkin ''Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur'' dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, fahiş fiyatlar üzerinden zincir marketlere tepki göstererek, "Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur." dedi. 

Tayyar, marketlerdeki ayçiçeği yağı üzerinden gelen tepkileri değerlendirerek partisine çözüm çağrısında bulundu. 
 
Tayyar'ın paylaşımı şöyle: 
 
"Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur."

Etiketler ak parti şamil tayyar fahiş fiyat
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