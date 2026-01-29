AK Partili Tayyar'dan partisine uyarı: ''Sorun aşılamazsa sandıkta Hiroşima etkisi yapar''

  1. Anasayfa
AK Partili Şamil Tayyar, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının ardından partisine uyarıda bulundu. Tayyar, ''Eğer, bu sorun aşılamazsa, emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar'' dedi.

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, X hesabından yaptığı açıklamayla emeklileri işaret ederek partisine uyarıda bulundu. Tayyar, "Eğer, bu sorun aşılamazsa, emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar. Ayrıca, emeklilerin durumu, siyasi fantezi alanı değildir. Zorluklarını paylaşamıyorsak hiç olmazsa duygularıyla oynamayalım" dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ekonomik zorluklar karşısında en çok bunalan kesimlerin ilk sırasında 17 milyon civarındaki emekliler yer alıyor. Bu öfkeli kitle, öyle kolay yatışacak gibi de gözükmüyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Eğer bugün emeklilik sisteminde sorun varsa, EYT meselesinde olduğu gibi bunu biraz da biz bozduk. Kaldı ki 24 yıldır iktidarız. Siyaset, bahane bulma yeri değil, çözüm üretme adresidir.

AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde askeri vesayet, 2001 ekonomik krizi gibi yakın tarihin en ciddi sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Enkaz edebiyatı yapmadı, çözdü, çözdükçe güven arttı, arttıkça oylar yükseldi, 24 yıllık başarı hikayesi böyle başladı. Bugün şartlar ne kadar ağır olursa olsun, emeklilerin gelir sorunu hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan çözülmelidir. AK Parti’nin bu tecrübesi vardır, Eğer, bu sorun aşılamazsa, emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar.

Ayrıca, emeklilerin durumu, siyasi fantezi alanı değildir. Zorluklarını paylaşamıyorsak hiç olmazsa duygularıyla oynamayalım."

 

 

