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AK Partili Tevfik Göksu'nun karnesi olay oldu: 65 vaatten 8'i gerçekleşti

AK Partili Tevfik Göksu'nun karnesi olay oldu: 65 vaatten 8'i gerçekleşti
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AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun 65 vaadinden sadece 8 tanesini gerçekleştirdiği iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen ancak adaylık vizesi alamayan AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun görevde olduğu süre boyunca sadece vaatlerinin yüzde 12'sini gerçekleştirebildiği iddia edildi. 

Vaat denetleme platformu "Ne Dedi Ne Yaptı"nın aktardığına göre, göreve seçilmeden önce 65 adet vaadi bulunan Göksu, bu vaatlerden 8'ini gerçekleştirdi. 4 projesi ise yapım aşamasında.

Tam 53 vaadi yerine getiremeyen Tevfik Göksu'nun, yakın zamanda 80 bin karanfil ve gül satın alımını içeren ihaleyi onayladığı ortaya çıkmıştı. Çiçek ihalesiyle birlikte Esenler Belediyesi'nde başkan ve başkan yardımcılarının makamlarındaki vazoların haftalık değişeceği öğrenilmişti. 

Göksu'nun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ise merak konusu.

 

Etiketler tevfik göksu ak parti esenler belediye başkanı
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