AK Partili Tuğrul Türkeş'ten 7 Osman Kavala ve Gezi Parkı sorusu

AK Parti içerisinde Gezi Parkı davasına ilişkin 2 farklı görüş olduğu iddialarına ilişkin açıklama yapan AK Partili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala ve Gezi Parkı davasıyla ilgili 7 soru yöneltti.

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Parkı davasına ilişkin parti içine yönelik bir açıklama yaptı. Daha önce yaptığı "Osman Kavala davası Türkiye’yi yurtdışında zor durumda bırakıyor" açıklaması üzerinden gündemdeki iddialara yanıt veren Türkeş "Benim bilebildiğim kadarı ile AK Parti; hukukun tecelli etmesini isteyen siyasetçiler ile doludur. Gölgeden yumruk atmaya çalışanlar ise ya kripto kalıntılar veya ücretle çalışanlardır" dedi.

Türkeş’in açıklaması şöyle:

"Bildiğim kadarı ile; AK Parti' de iki görüş yok!

Dolayısı ile çelişki de yok.

Bir süredir sosyal medyada ismim de zikredilerek atıfta bulunulan Gezi parkı ve 1 numaralı sanığı hakkında yazılan hatta yazdırılan hikâyelerde (story) bu konunun AK Partiyi böldüğü iddia edilmekte ve olayın bir tarafı diye şahsım işaret edilirken diğer taraf diye seslendirilen noktada faili gayrimuayyen bir takım beyanlardan bahsedilmektedir.

Benim bilebildiğim kadarı ile AK Parti; Hukukun tecelli etmesini isteyen siyasetçiler ile doludur. Gölgeden yumruk atmaya çalışanlar ise ya kripto kalıntılar veya ücretle çalışanlardır.

Bunların görüşleri şayan-ı itimat değildir.

Geçmişi gölgeli tipler yarın eski fikirlerimize rücu ettik deseler veya daha iyi şartlarda bir danışmanlık buldum deseler ne söyleyeceksiniz ??

Bizler ise bir ömür aynı görüşleri savunmuş, davasına her halükarda ve her yerde ve de her şartta sahip çıkan, gün ışığında tartışabilen dava insanlarıyız.

İnanmıyorsanız gölgesine sığındığınız kurum ve cemaatlerden açığa çıkın.

Neye karşı çıktığınız daha net anlaşılır.

1- Bu davanın hukuk sistemimiz içerisinde dış etkilerden münezzeh görülmesine veya hukuki sürecin objektif delillerle yürütülmesine neden karşı çıkıyorsunuz?

2- İtirazınız bir tek bu dava için mi geçerlidir? Yoksa bilemediğimiz bu tip başka itirazlarınız da mevcut mudur?

3- Konuya hangi ideolojik saikle veya güvenlik gerekçesi ile karşısınız?

4- Savunmaya mı itiraz ediyorsunuz? Savunmayı kimin yaptığına mı itiraz ediyorsunuz?

5- Bildiğimiz bir karşı fikriniz olmadığına göre bu güne kadarki savunmadan hoşnut muydunuz?

6- Dilekçelerdeki hukuk mantığı size de cazip gelse Türkiye'nin önüne taş gibi konan bu davanın elbirliği ile kaldırılmasına katkı sağlar mısınız?

7- Konuyu kamuoyunun dikkatine getiren gazeteciler hemşehriniz çıkarsa (tesadüfen) yazdıklarını daha ön yargısız değerlendirecek misiniz?

Dikkat ederseniz ben daha işin hukuki kısmı ile alakalı yoruma girmedim.

Onları da tartışalım. Gün ışığında!!"