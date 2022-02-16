AK Partili Turan ''bu bedeli beraber ödeyeceğiz'' deyince... Ortalık fena karıştı!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında yaşanan ekonomik kriz için "Kabul ediyorum bir problemimiz var. Bedeli beraber taşıyacağız" deyince sosyal medya bir anda karıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın katıldığı canlı yayında yaşanan ekonomik sorunlar için “Bir krizimiz var kabul ediyorum bir problemimiz var. Bu bedeli beraber taşıyacağız” sözleri tartışmalara neden oldu.

Turan’ın sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru Turhan Çömez, “Yok öyle. “İti öldürene sürütürler” derler Anadolu’da. Bedeli millet ödemeyecek, siz ödeyeceksiniz sandıkta…” diyerek tepki gösterdi.

Çömez’e destek veren AK Parti’den istifa ederek CHP’ye geçen eski milletvekili Dr. Rüstem Zeydan, “Düğünde kim halay çektiyse , cenazede de o ağlayacak..!” ifadelerini kullandı.