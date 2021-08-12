AK Partili Ünal, Erdoğan'ın prompter konuşmasını böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında görülen prompter tepki çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da yayındaki prompter görüntüsüne tepki gösterenler arasındaydı. AK Partili Mahir Ünal da Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak prompterı savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında konuşurken, sosyal medyada ‘prompter’ fotoğrafları konuşuldu.

Erdoğan’ın katıldığı canlı yayında ekranın sol alt tarafında prompter görünmesi üzerine sosyal medyada konu gündem oldu. Çok sayıda kişi tepki gösterirken bir tepki de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, bırak “sorulara” vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende…” dedi.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu’nun tweetini alıntıyarak prompterı savundu.

Ünal şunları söyledi:

“Kasetle iş başına gelen,her seçimi kaybeden,bugüne kadar bir kez kendi fikri ile konuşmayan,hiç bir milli meselede bir kez olsun bu ülkenin yanında durmayan,Türkiye karşıtı lobilerin içeride sözcülüğünü yapan, felaket haberlerine el ovuşturan bir Genel Başkan bunları söyleyen.”