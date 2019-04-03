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  4. 03 Nisan 2019 12:58

AK Partili Ünal: İmamoğlu hukuki süreçten neden rahatsız?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? “Ben başkanım” diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir" açıklaması yaptı.

AK Partili Ünal: İmamoğlu hukuki süreçten neden rahatsız?
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Ünal Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Sn. Ekrem İmamoğlu; devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip,bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor.

YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve “elim ayağa kaldırılsın”diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, “ben başkanım” diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir."

mahir ünal , ak parti , seçim
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