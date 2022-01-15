AK Partili Ünal konuşurken ''AK Partiliyim, açım'' diyen vatandaş salondan çıkarıldı

AK Partili Mahir Ünal’ın CHP’yi eleştirdiği konuşması sırasında bir vatandaş, "Kendim de AK Parti’deyim. Sayın bakanım ülkede esas sorun işsizlik vallahi ben açım şu anda” deyince salondan çıkarıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. İlk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret eden Mahir Ünal, daha sonra partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Ünal’ın CHP’yi eleştirdiği konuşması sırasında bir vatandaş, ülkede esas sorunun işsizlik olduğunu söyleyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirmeye çalıştı. Vatandaş, “Kendim de AK Parti’deyim. Sayın bakanım ülkede esas sorun işsizlik vallahi ben açım şu anda” diyerek ülkedeki ekonomik krize tepki gösterdi. Vatandaşın sözleri sonrası parti görevlileri şahsın koluna girerek salondan dışarı çıkardı.