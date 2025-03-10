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AK Partili Ünal'dan terör açıklaması: ''Türkiye'de terör bitti, sıra Irak ve Suriye'de''

AK Partili Ünal'dan terör açıklaması: ''Türkiye'de terör bitti, sıra Irak ve Suriye'de''
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AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Türkiye'de terörle mücadele hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, "İçeride terörü bitirdik, şimdi hedef terörsüz Suriye ve Irak" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Mahir Ünal, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla ilgili şöyle konuştu:

"Suriye'de teröre izin vermeyiz. Silah bırakma çağrısı bütün tarafları kapsıyor. Bütün tarafların artık terör ve silahın bir çözüm olmadığı mesajının net şekilde ortaya konması ve silah bırakma çağrısıydı bu. PKK'nın kendi kongresi toplayıp bu kararı almasını bekliyor Türkiye. Çağrı son derece nettir. Türkiye'nin pozisyonu son derece nettir. Demokratik siyasette silah şiddet söz konusu olamaz."

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken tarafların dikkatli olması gerektiği çağrısında bulunan ve bölgenin her zamankinden daha çok istikrara yakın olduğunu ifade eden Mahir Ünal, "Çözüm daha önce sabote edildi." diye konuştu.

Terörle mücadelenin hükümetin her zaman temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Ünal, "İçeride terörü bitirdik. Terörsüz Türkiye hedefimiz sorunu tek başına çözmüyor. Çünkü terörsüz Suriye, terörsüz Irak da demeniz gerekiyor." dedi.

SURİYE'DE İÇ SAVAŞ ENDİŞESİ

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Irak'ta ve Suriye'de yaşanan iç savaşın teröre ve şiddete zemin oluşturduğunu ifade etti.

"Suriye'deki devrim bütün halk kesimlerine eşit mesafe." diyen Ünal, Suriye'de özellikle Lazkiye bölgesinde yaşanan olayları dikkatle takip etkilerini de belirtti.

Küresel odakların Suriye'de istikrar istemediğini belirten Mahir Ünal, "Biz Suriye Suriyeliler'indir diyoruz. Toprak, devlet bütünlüğünü savunduğumuz bir yerde duruyoruz Suriye açısından." dedi.

Suriye ile ilgili kararları Suriyelilerin vermesi gerektiğini söyleyen Ünal, "Lazkiye bölgesinde Esad rejiminin artıkları bir cephe oluşturduklarını ve isyan başlattıklarını ifade ettiler. Meşru hükümet bu duruma karşı harekete geçti. Burada insan hakları ihlali sivil halka dönük müdahale varsa bu kabul edilemez." diye konuştu. Mahir Ünal, Türkiye'ye yönelik de provokasyon girişimleri olduğunu ifade etti.

İMAMOĞLU'NUN ÖN SEÇİM KAMPANYASI

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istemesiyle ilgili de konuştu.

Ünal "İstanbul'da metroların, metrobüslerin, trafiğin durumu ortada. 6 yıldır İstanbul'a hiçbir şey yapılmadığını herkes kabul ediyor. Ayda 1 milyon 600 bin kişiye bedava verilen yemeği Kent Lokantaları'na dönüştürdü. Sadece Kent Lokantaları üzerinden yürüttüğü bir siyaset var. Buna ben Influencer siyasetçi diyorum. Siyaset hizmettir temastır." dedi.

İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara da değinen Mahir Ünal, "Yargının iç işleyişine müdahale anayasal suçtur. Yasa gereğini yapar, yaptığında da mağduru oynayamazsınız." diye konuştu.

Etiketler Mahir Ünal ak parti terör terörsüz PKK ypg
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