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  4. 21 Aralık 2017 07:53

AK Partili Ünal'dan Trump'ın tehditlerine yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Trump'ın BMGK'deki oylama öncesi tehditlerine böyle yanıt verdi.

AK Partili Ünal'dan Trump'ın tehditlerine yanıt
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir  Ünal, aldığı kararlarla İsrail’in hukuksuzluğuna ortak olan ABD'nin, şimdi de  yaptığı açıklamalarla Genel Kurul öncesi Birleşmiş Milletler (BM) üyelerini  tehdit ettiğini belirtti.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik  eleştirilerde bulundu.

Mahir Ünal, "Aldığı kararlarla İsrail’in hukuksuzluğuna ortak olan  ABD, şimdi de yaptığı açıklamalarla Genel Kurul öncesi BM üyelerini tehdit  etmektedir." ifadesini kullandı.

Güçlü olmanın haklı olmak için yeterli olmadığına dikkati çeken Ünal,  "Adalet tehditle, şantajla ele geçirilecek, ortadan kaldırılabilecek bir kavram  değildir. Tüm BM üyelerini Genel Kurul'daki oylamada haktan ve hukuktan yana oy  kullanmaya davet ediyor, adaletin tecellisi için diplomasinin tüm meşru  kaynaklarıyla etkin bir şekilde faaliyet yürüteceğimizi ifade ediyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.

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