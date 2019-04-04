AK Partili vekil Çamlı: ''Adım gibi inanıyorum''

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında İstanbul'da belli ilçelerde oyların tekrar sayılması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çamlı, sonucun değişip değişmeyeceği ile ilgili olarak "Ben sonucun değişeceğine adım gibi inanıyorum" dedi.

AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'da bazı ilçelerde oylar tekrar sayılıyor. İtiraz edilen sandıklar ve geçersiz oyların bakıldığı 11 ilçede sayım sonuçlandı. Diğer ilçelerde ise sayım devam ediyor. Ayrıca İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede daha geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı son durumu değerlendirdi. Yeniden sayım yapılan ilçelerde durumun Binali Yıldırım'ın lehine olduğunu belirten Çamlı sonucun değişip değişmeyeceği ile ilgili olarak, "Ben sonucun değişeceğine adım gibi inanıyorum" dedi.

"ACELEYE, OLDU BİTTİYE GEREK YOK"

Çok büyük bir oranda seçime katılımın gerçekleştiğini belirten Ahmet Hamdi Çamlı, "Milletimiz 31 Mart'ta oyunu kullandı. Oylar bütün partilerin gözü önünde tutanaklara geçildi. Bir kısmında haklı itirazlar var. Bunlar tekrar sayılır, en fazla 1-2 gün sürer. Bu durumda acele etmeye, oldu bittiye gerek yok." dedi. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara da değinen Çamlı "Yeniden sayımdan korkmaya gerek yok. Daha 3 gün geçti. Eğer sandıktan sen çıktıysan, belediye başkanı sen olursun zaten" ifadelerini kullandı.

Bazı illerde sonuçlar arasında çok daha az fark olmasına rağmen itirazların dikkate alınmadığı, farklı bölgelerde farklı kararlar verildiği eleştirilerine de yanıt veren AK Parti'li vekil "Oyların bir daha sayılıp sayılmamasına AK Parti karar vermiyor ki. İtirazların dikkate alındığı yerler de var. Onları niye dikkate almıyorsunuz?" dedi.