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  4. AK Partili vekil vaka artışını dükkanların açılmasına bağladı!

AK Partili vekil vaka artışını dükkanların açılmasına bağladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, vaka artışının nedenini iş yerlerinin açılması olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan vaka artışı nedeninin esnafın dükkan açması olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında "AK Parti Kongrelerinin gündemde tutulmasını doğru bulmuyorum, kimseye bir faydası olmaz" açıklamasıyla tepkileri üstüne çekmişken bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a geldi.

TBMM'de yaptığı toplantıda koronavirüs ile ilgili değerlendirme yapan Özkan "İşyerlerinin açıklması ile beraber salgın ve vaka sayılarının arttığına tanık olduk." açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler vaka vaka artışı ak parti korona koronavirüs
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