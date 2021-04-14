AK Partili vekilden '128 milyar dolar nerede?' sorusuna yanıt

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” sorusuna yanıt verdi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Genel Kurul’da CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” sorusuna yanıt verdi ancak Yılmaz’ın sözlerini kimse anlamadı.

Cevdet Yılmaz, “Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervinin buharlaştığı” yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını da ifade ederek şunları kaydetti:

“Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz. Bir varlık, bir nitelikten başka bir niteliğe dönüşür. Dolarken TL olur, TL iken altın olur, başka bir şeye dönüşür.

Bu dönüşüm esnasındaki değerleri sorgulayabilir, tartışabilirsiniz ama varlıklar buharlaşmaz. Bir varlıktan diğer bir varlığa dönüşür. Ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde merkez bankaları bu kararları alırlar ve uygularlar.

Siyaset yapmak istiyorsunuz, bir algı oluşturmak istiyorsunuz anlıyorum. Ama konumuzla ilgisi yok. Merkez bankalarının elbette normal zamanlardaki politikaları farklıdır, bu tür olağanüstü şartlarda uyguladıkları politikalar apayrıdır.

Dünyada da bu görülmüştür, bizim merkez bankacılık uygulamamızda da bunlar yaşanmıştır. Temenni ederiz ki bu dönem dünyada da bizde de atlatılsın.

Gerek aşılamayla gerek diğer tedbirlerle farklı bir döneme geçtiğimiz zaman Merkez Bankamız da yeni dönemin şartlarına göre politikalarını elbette güncelleyecektir.”