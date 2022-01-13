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AK Partili vekilden Enes Kara'nın ölümüne ilişkin skandal sözler

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, üniversite öğrencisi Enes Kara’nın cemaat yurdunda yaşamına son vermesiyle ilgili skandal bir açıklamada bulundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, ailesinin isteğiyle kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıları ve gelecek kaygısını anlatan bir video çektikten sonra yaşamına son veren Enes Kara’nın ölümüyle gündeme gelen cemaat yurtlarına ilişkin, “Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor ama burada Enes Kara üzerinden cemaatlere, ‘müslümanlara nasıl vururuz’un hesabı” dedi. 

AK Parti'li Mustafa Levent Karahocagil, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CEMAATLERE MAL ETMEK DOĞRU DEĞİL, DIŞ GÜÇLERİN OYUNLARI"
Burada yaptığı açıklamalarda, yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara’nın kaldığı cemaat evinde intihar etmesi sonrası cemaat yurtlarının kapatılması yönündeki taleplerle ilgili soruya Karahocagil, “Gerçekten böyle baskılar doğru değil. Yani kabul etmemiz mümkün değil. Tabii bunu cemaatlere mal etmek de doğru değil” yanıtını verdi.

“Cemaatlerden bir tane oluyorsa diğer türlü ailelerden onlarca oluyor” ifadelerini kullanan Karahocagil, şöyle devam etti:

“Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor ama burada Enes Kara üzerinden cemaatlere, müslümanlara vurma gayreti içerisinde. Tek amaç, ‘Müslümanlara nasıl vururuz’un hesabı. Biz, bunu, gençlerimize ‘Dış güçler’ deyince de biraz zorlarına gidiyor ama bu bir gerçek. Dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları.”

"DEPOYU DOLDURMAM 900 LİRA"
AK Parti milletvekillerinin illere yaptıkları ziyaretler nedeniyle akaryakıt fiyatlarından şikayet ettiği ve yakıt hesabı yaptıkları hakkındaki soruya da yanıt veren Karahocagil, “Yapmıyoruz desem yalan olur. Mesafe yakın, yakın olmasına rağmen depoyu doldurdum ta 900 lira. Gidiş geliş 2 bin lira. Tabii maliyet hesabı nasıl yapmayalım? Yapıyoruz. Ama bu maliyet hesaplarını yaparken de yaptığımız iş, bu ülke için, bu vatan için, bu topraklar için. Tabii o zaman hesap bir işe yaramıyor. Hesabı bertaraf ediyorsun” şeklinde konuştu.

Etiketler enes kara ölüm skandal sözler
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