AK Partili vekilden kadın belediye başkanına tepki çeken hareket

Eski başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a geldi. Yıldırım'ı, CHP'li Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu karşıladı. Yıldırım, Çerçioğlu ve arkalarından gelen heyet yolda yürürken, arkalarından gelen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Başkan Çerçioğlu'nu kolundan tutup iterek Binali Yıldırım'ın yanına geçince sosyal medyada tepki gördü.

Savaş'ın hareketini nezaketsizlik olarak değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, yapılan hareketin yakışıksız olduğunu söyledi.

SAVAŞ: "OMUZ ATMADIM, ÇERÇİOĞLU YER VERDİ"

AK Partili Savaş yaptığı açıklamada, "Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı kapsamında ilimizde gerçekleştirilen bir programda yaşandığı iddia edilen ve gerek sosyal medyada gerekse haberlerde yer bulmaya devam eden bir olayla ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberlerde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'na omuz attığım gibi yakışıksız ithamlarda bulunulmaktadır. Bu itham tamamen asılsız olup karalamaya yönelik art niyetli bir itibarsızlaştırma sürecidir" dedi.

Savaş, "Haberde konu olan kamera çekimleri ters açıdan çekilen görüntüler olduğu için, saygıdeğer basın mensuplarının elinde karşı cepheden çekilen videolar var ise bunların da yayınlanması durumunda olayın haberde anlatılan şekilde olmadığı açıkça görülecektir. Protokol heyetine arkadan yetişmek üzere hızlı adımlarla yürürken Büyükşehir Belediye Başkanımıza arkadan seslenerek yer vermesi hususunda ricada bulunduğum ve bunun akabinde kendilerinin de hızlı bir şekilde yana doğru çekilerek bana yer verdiği hususu açıkça görülecektir. Basında ve sosyal medyada yer bulan bütün bu iddiaların yalan olduğunu en iyi bilen kişi de Özlem Çerçioğlu'dur. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı ile tokalaşmadığım yönünde haberler de paylaşılmakta olup, bu bilgi de tamamen yalandır. Tokalaşma anımıza ait görseller de farklı haber portallarında haber olarak yerini almıştır. Geride bıraktığımız 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde rakibimizin bir kadın, bir anne, bir eş olduğunu her platformda dile getirmiş, bu nedenle siyaseti hiç bir zaman ve hiç bir ortamda çirkinleştirmeyeceğimizi ifade etmiş olmamıza karşın böyle bir haberle itibarsızlaştırma yoluna gidilmesi tamamen kasıt ve art niyete yönelik bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ TORUN: SAVAŞ, ÇERÇİOĞLU'NA FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaşanan olayı fiziki saldırı olarak niteleyerek, "Bu ne siyasi saygıya ne de insani nezakete uyar" dedi.

Torun, "Tunç Soyer'e yapılan medya saldırısı, Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan 'ihale dalaveresinden' sonra şimdi de bir kadın büyükşehir belediye başkanına fiziki saldırıda bulunuldu" dedi.

"AKP'nin amacı başkanlarımızı çalıştırmamak. Başkanlarımıza planlı ve sistemli saldırı var" görüşünü savunan Torun, tüm bunların üstesinden gelerek halka hizmeti sürdüreceklerini söyledi.