AK Partili vekilden Meclis'te skandal sözler: ''Havlatıyorsun''

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in, "Bitlis'te kadrolu olan fitneci birini basına saldırtıyorsunuz, çok affedersiniz basına havlatıyorsunuz" şeklindeki sözleri, CHP ve HDP'li milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

TBMM Genel Kurulu, HDP'li Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Bitlis'e yapılan yatırımlar konusunda gündem dışı söz alan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in konuşması sırasında tartışma çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki heyetin Bitlis ziyaretini hatırlatan Kiler, "Akşamdan sabaha konuşuyorsunuz, 'basın şöyle, basın şöyle.' Almışsınız 17 milletvekilini önünüze, Bitlis'te kadrolu olan fitneci birini basına saldırtıyorsunuz, çok affedersiniz basına havlatıyorsunuz, Bitlis TV'nin ekibine havlatıyorsunuz. Bir defa, kiminle yol yürüdüğünüze bakacaksınız" dedi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Kiler'in bu sözlerine CHP ve HDP milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kiler'in konuşmasında hakaretlerde bulunduğunu dile getirdi. Bunun üzerine tartışma uzayınca, Meclis Başkanvekili Erdoğmuş ara verdi.

Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti. Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri oturdukları yerden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.