AK Partili vekilden TBMM'de skandal sözler: ''Şeriat bizim hukukumuzdur!''

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, tartışma yaratan ifadeler kullandı.

Danıştay bütçesi üzerine grubu adına söz alan Cengiz Aydoğdu, “Bizim tarihimizde hiçbir şekilde şahsın hukukunu, kişinin temel hak ve hürriyetlerini düzenleme devlete bırakılmamıştır, bunu toplum kendisi yapmıştır. Şeriat her şeyin üzerindedir, yani hukuk her şeyin üzerindedir. Şeriat kelimesinden korkarız, hayır öyle değildir, şeriat bizim hukukumuzdur, genel hukukumuzdur, örfi hukuk bunun içindedir. Padişahların yaptığı hukuk hukukçuların hukukudur” dedi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat hukuku değil; adaletli, medeni hukuk geçerlidir. Valilik görevi yapmış bir kişinin en azından bunu biliyor olması gerekir, kendisini kınıyorum” diye tepki gösterdi.

"DEMEDİM"

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise, “Bunun dışında bir şey söylemedi konuşmacı” diye savundu.

Özkoç, “Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'şeriat bizim hukukumuzdur' diye bir konuşmayı, bir vali yapamaz, doğru değildir” dedi.

İfadelerini inkar eden Aydoğdu, “Şeriat bizim hukukumuzdur demedim” dedi.

Bilgiç de “Sayın Özkoç, bir yanlış anlama var. Sayın Aydoğdu böyle bir ifade kullanmış olsaydı ben buradan müdahale ederdim ama Sayın Aydoğdu böyle bir şey söylemedi” dedi.

Özkoç, Aydoğdu’nun “Şeriat bizim hukukumuzdur” dediği konusunda ısrar edince Aydoğdu, “Demedim” dedi.

Aydoğdu’nun ifadeleri Meclis tutanaklarına da yansıdı.