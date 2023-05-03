AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: ''Erdoğan'ı üzenin kulağını koparırız''

AK Partili milletvekili Salim Çivitcioğlu, katıldığı bir programda "Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız" dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu Ankara'da katıldığı bir programda kullandığı ifadeleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yaptığı konuşmadan kısa bir bölümün görüntüleri yayınlanan Çivitçioğlu’nun şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

“Bulunduğunuz kurumlarda, sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmek ile ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız.”