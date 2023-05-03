  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: ''Erdoğan'ı üzenin kulağını koparırız''

AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: ''Erdoğan'ı üzenin kulağını koparırız''

Güncelleme:

AK Partili milletvekili Salim Çivitcioğlu, katıldığı bir programda "Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız" dedi.

 AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu Ankara'da katıldığı bir programda kullandığı ifadeleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yaptığı konuşmadan kısa bir bölümün görüntüleri yayınlanan Çivitçioğlu’nun şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

“Bulunduğunuz kurumlarda, sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmek ile ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız.”

Etiketler ak parti recep tayyip erdoğan kulağını koparırız uyarırız Salim Çivitcioğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular....
Motorinde ''indirimcik'' iptal edildi, indirim gibi indirim geliyor
81 ildeki son seçim anketi açıklandı
Suriyeli koca vahşeti: 2 kadını vahşice katletti!
İşte Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına ilk tepkisi
İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet
Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu
Enflasyon sonrası Mayıs 2023 kira zam oranı belli oldu
İçişleri Bakanı Soylu bu sefer bir kremi hedef aldı
ENAG, Nisan 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı