AK Partili vekillerden ''grup başkanvekilleri seçimle belirlensin'' talebi

AK Partili milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a grup başkanvekillerinin seçimle belirlenmesi talebini temmuz ayından önce iletecekleri öne sürüldü.

Gazete Duvar'da yer alan kulis haberine göre, Meclis’te grubu bulunan birçok siyasi parti grup başkanvekillerini milletvekillerinin katıldığı bir oylamayla belirliyor. Ancak AK Parti’de seçim yerine 'görevlendirme' yapılıyor. Bu durumun değişmesini isteyen partililer AK Parti Grup Başkanı, AK Parti Genel Başkanı'nı temsil ettiği için Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmesinin doğal olduğunu, ancak 5 grup başkanvekilinin milletvekillerinin oy kullanacağı bir seçimle tespit edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

24 Haziran seçimlerinin ardından oluşan yeni Meclis’te AK Parti’nin 5 grup başkanvekilinin seçimle belirlenmesi için Erdoğan'la görüşmeler yapıldı. Erdoğan, ilk başta olumlu baktı ancak daha sonra vazgeçti. Şimdi seçim isteyen partililerin temmuz ayından önce bir kez daha bu talebi Cumhurbaşkanı ve AK Parti yönetimine iletmesi bekleniyor.