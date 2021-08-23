AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi

Erdemli'de kendisini durduran trafik polislerine hakaret etmesi tepkilere neden olan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a bir tepki de partililerinden geldi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın ihbar üzerine aracını durduran trafik polislerine yönelik hakareti tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili AK Parti cephesinden de tepki geldi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN TEPKİ

AK Parti'nin 3 dönem milletvekilliğini yapan ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, görevini yapan polis memurlarına, "Ekibine tükürürüm, şerefsiz, pislik" gibi hakaretler yönelten AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a tepki gösterdi.

"BU TAVIR AK PARTİLİ'YE YAKIŞMAZ"

Yaşanan olaya ilişkin, "Ortada iyi niyet yok. Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servisi açık kanıtı" değerlendirmesi yapan Tayyar, AK Partili vekili de eleştirerek şöyle devam etti:

"Ancak vekilin 'çemkirme, tükürüğün içeri geliyor, şerefsiz' gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır, erdemli bir AK Partiliye yakışmaz, özür dilemelidir."

BÜLENT TURAN DA DESTEK VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Şamil Tayyar'ın sosyal medyadan yaptığı bu açıklamasına yeniden paylaşım (RT) yaparak destek verdi.

Turan, daha sonra kendisi yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

AK Partili, vicdanları yaralayan bir şey yapmaz, yapmamalı. İnsanız, yaparsak da özür dilemeliyiz. Kasıt/kötü niyet/komplo da olsa bize düşen saygın duruşumuzu korumak olmalı

Sn@avzeynepgul'ün özrü bu açıdan kıymetli. Bu tavır üstenci/jakoben muhalefette göremeyeceğimiz bir erdem.