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  4. 08 Kasım 2018 16:21

''Ak Parti'miz yeni isimler çıkartamıyorsa siyaseten bitmiştir''

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesindeki köşesinde AK Parti ile alakalı dikkat çeken bir yazı kalame aldı.

''Ak Parti'miz yeni isimler çıkartamıyorsa siyaseten bitmiştir''
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Hükümete yakın Star gazetesi yazarı, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner “Hangi yasaklardan niye yanayım?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yaklaşan yerel seçimlerde AK Parti'nin hala adaylarını açıklamamış olmasına değinen Metiner,

"Şayet AK Parti’miz üç dönemlerini tamamladıkları halde mevcutların yerine halkta ve teşkilatta karşılığı çok daha fazla olan yeni isimler çıkartamamışsa/çıkartamıyorsa zaten siyaseten bitmiş demektir.

Ben öyle olduğu kanaatinde değilim. AK Parti’nin mevcuda veya eskiye mecbur ve mahkûm olmayan çok güçlü ve saygın kadroları bünyesinde barındırdığı kanaatindeyim. Başka türlü bir algı teşkilatlarda ve halkta olumsuz sonuçlar doğurur. “Kibir abideleri” bu yüzden ortaya çıkar. “Ben olmazsam!” diye başlayan cümleler, “Ben olmasaydım kaybederdik, benimle kazanıldı!” tarzındaki yaklaşımlar parti gücünün üstüne şahısların gücünün ikame edilmesine neden oluyor.

Buna çok dikkat edilmelidir." dedi.

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mehmet metiner
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