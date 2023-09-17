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AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2024 yerel seçim kampanyasının ilk seçim şarkısını paylaştı. "Yeniden İstanbul" adı verilen şarkı AKP İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, söz konusu şarkıyı “Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

“Yeniden İstanbul” şarkısının klibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülerinden oluşuyor.

Etiketler ak parti yerel seçim şarkısı istanbul şarkısı
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