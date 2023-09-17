AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu

Pes artık! Taksici bu sefer de polisin kararını beğenmedi

Emeklilerin 3'üncü ikramiye için istediği tutar belli oldu

İşte Dünya'nın ''en güçlü ülkeleri'' sıralamasında Türkiye'nin yeri

Merve Boluğur bu sefer ''erkeği'' için süslenip paylaştı

Dikkat! Siz de her an ''icralık'' olabilirsiniz!