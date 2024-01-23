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AK Parti'nin Ankara ilçe adayları için geri sayım

AK Parti'nin Ankara ilçe adayları için geri sayım
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, ilçe belediye başkanlarını ise yarın açıklayacak.

AK Parti, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.

İktidar partisi, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Ankara’nın 25 ilçesinden 20’sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş’ta ise MHP adayını destekleyecek.

İHA

Etiketler ak parti ankara ilçe belediye başkan adayları
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