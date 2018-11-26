AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu mu ? Bomba iddia

Siyasette tüm gözler AK Parti'nin yarın gerçekleşecek grup toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı adaylara kilitlenmiş durumda. İşte SuperHaber'in iddiasına göre AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yarın yapılacak grup toplantısında belediye başkanı adaylarını açıklayacak. İşte SuperHaber'in iddiasına göre AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları...
Çorum - Mehmet Karadağ
Bingöl - Erdal Arıkan
Karaman - Mahmut Sami Şahin
Sivas - Hilmi Bilgin
Muş - Feyat Asya
Sakarya - Ekrem Yüce
Mardin - Vecdi Kahraman
Uşak - Mehmet Çakın
Hatay - İbrahim Güler
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Trabzon - Murat Zorluoğlu
Çanakkale - Ayhan Gider
Konya - Uğur İbrahim Altay
Ankara - Mehmet Özhaseki
İzmir - Nihat Zeybekci
SuperHaber