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  4. 26 Kasım 2018 23:50

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu mu ? Bomba iddia

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adaylarının belli olduğu iddia edildi.

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu mu ? Bomba iddia
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Siyasette tüm gözler AK Parti'nin yarın gerçekleşecek grup toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı adaylara kilitlenmiş durumda. İşte SuperHaber'in iddiasına göre AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yarın yapılacak grup toplantısında belediye başkanı adaylarını açıklayacak. İşte SuperHaber'in iddiasına göre AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları...

Çorum - Mehmet Karadağ

Bingöl - Erdal Arıkan

Karaman - Mahmut Sami Şahin

Sivas - Hilmi Bilgin

Muş - Feyat Asya

Sakarya - Ekrem Yüce

Mardin - Vecdi Kahraman

Uşak - Mehmet Çakın

Hatay - İbrahim Güler

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Trabzon - Murat Zorluoğlu

Çanakkale - Ayhan Gider

Konya - Uğur İbrahim Altay

Ankara - Mehmet Özhaseki

İzmir - Nihat Zeybekci

SuperHaber

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