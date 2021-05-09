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AK Parti'nin ''CHP yalan üretim merkezi'' animasyonunda Erdoğan'ı kızdıran detay

AK Parti'nin “Devamı gelecek” diyerek sosyal medyadan paylaştığı ancak 24 saat sonra apar topar yayından kaldırdığı "CHP Yalan Üretim Merkezi" adlı animasyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kaldırıldığı iddia edildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na içirilen “sözde papağan iksiri” sonrasında, “128 milyar dolar nerede” sorusunu tekrarlamaya başladığı ve bu nedenle de “Videonun AK Parti’den çok muhalefetin tezlerini destekler durumda olduğu” belirtilerek animasyonu hazırlayanlara da sert tepki gösterdiği kaydediliyor. 

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, videoyu “başarısız” bulan Erdoğan’ın, yayımlanmasından kısa bir süre sonra parti yönetimine “Kaldırın” talimatı verdiği ifade ediliyor.

 Erdoğan’ı, animasyonda en fazla kızdıran bölümün ise “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde iksiri içtikten sonra ‘128 milyar dolar nerede’ sorusunu tekrar tekrar sorması ve videoda akılda kalan tek kısmın ‘Kılıçdaroğlu’nun sorularının’ olması” gösteriliyor.

Erdoğan’ın da videoyu izlediği zaman en fazla bu noktaya “takıldığı” ve Kılıçdaroğlu’nun sürekli “128 milyar dolar nerede” sorusunu sormasıyla videonun “sanki AK Parti’nin değil, CHP’nin tezini savunmak amacıyla hazırlanmış algısı yarattığına” işaret ettiği belirtiliyor.

Videonun bu nedenle ilk yayımlandığı andan itibaren “AK Parti’den çok muhalefet cephesini hareketlendirdiği ve muhalefet cephesinde karşı hashtag’lerin açıldığı vurgulanıyor.

Erdoğan’ın videoyu “içerikte CHP ile ilgili sabit, somutlaşmış güncel tespitlerin yer almamasına” da “kızdığı” belirtiliyor.

 

Erdoğan’ın böylesi bir videodan beklentisinin “CHP’nin iddialarına karşılık tek cümlelik, akıcı ve akılda yanıtlar verilmesi olduğuna” işaret ediliyor. 

Erdoğan’ın videoya “eski tartışmaları yeniden gündeme getirdiği gerekçesiyle de tepki gösterdiği” belirtiliyor.

Özellikle “Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili iddialara yer verilen videonun böylece “AK Parti’den çok CHP’ye yaradığı” da belirtiliyor.

Erdoğan’ın söz konusu videonun, partiyi kamuoyu nezdinde “başarısız kampanya üreten bir parti konumuna getirdiği” gerekçesiyle de hazırlayanlara tepki gösterdiği ve parti yönetimine “Kaldırın” talimatını verdiği ifade ediliyor. 

 

Cumhuriyet

Etiketler Yalan Üretim Merkezi chp Yalan Üretim Merkezi recep tayyip erdoğan
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