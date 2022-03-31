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  4. Erdoğan bu işe çok kızacak! AK Parti'den ekonomik kriz itirafı

AK Parti'nin Erdoğan'dan sonraki isminden olay olacak itiraf

AK Parti'nin Erdoğan'dan sonraki isminden olay olacak itiraf

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Maalesef hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen birtakım gelişmeleri hep beraber yaşadık, yaşıyoruz" dedi.

Batman’da bir konferansa katılan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin cari açığının ciddi şekilde makul seviyelere geldiğini söyledi. Ekonomik krize de değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Türkiye büyük bir ihracat çıkışı yakalamış oldu. Tabii ki; bu arada diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de başta enflasyon, hayat pahalılığı olmak üzere üretim maliyetlerindeki artışlar, vatandaşlarımızın günlük hayatını etkiledi. Maalesef hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen birtakım gelişmeleri hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. 

Etiketler recep tayyip erdoğan numan kurtulmuş ak parti kriz ekonomik kriz enflasyon itiraf açıklama
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