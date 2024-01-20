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AK Parti'nin Esenyurt belediye başkanı adayı kim oldu?

AK Parti'nin Esenyurt belediye başkanı adayı kim oldu?
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AK Parti, İstanbul ilçe belediye başkanlarını resmen açıkladı. İstanbul'un 1 milyona yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta Hamit Öncü aday gösterildi.

AK Parti, İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39 ilçede aday olacak isimleri tek tek açıkladı. Megakentin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta kimin aday gösterileceği belli oldu. AK Parti'nin Esenyurt belediye başkan adayı Hamit Öncü oldu. 

Peki Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü kimdir? 

Hamit Öncü, sırasıyla Mardin Yatılı Bölge İlkokulu, Dicle Öğretmen Lisesi ve Mardin Eğitim Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Öncü, Arapça ve Fransızca bilmektedir.

Hamit Öncü, 1979-2004 seneleri arasında öğretmenlik ve idarecilik gibi eğitim alanındaki görevlerde bulunmuştur. 1994 yılında Refah Partisi'nin Kıraç Belediye Başkan adayı olarak siyaset sahnesine adım atan Hamit Öncü, yerel yönetim alanındaki ilk deneyimini kazanmıştır. 2004-2009 seneleri arasında Kıraç Belediye Başkanı olarak görev yapan Hamit Öncü, yerel yönetimdeki liderliğiyle dikkat çekmiştir. 2015 senesinde AKP'nin 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev almıştır.

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Etiketler ak parti akp esenyurt adayı hamit öncü
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