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  4. 06 Ekim 2020 13:45

AK Parti'nin Grup Toplantısı'na Erdoğan iptali

AK Parti'nin bugün yapılacak olan TBMM Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programının değişmesi nedeniyle ertelendi.

AK Parti'nin Grup Toplantısı'na Erdoğan iptali
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın bu hafta yapılmayacağı, 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, bu hafta yapılmayacak.

Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

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