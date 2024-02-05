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AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız''

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Başakşehir’de, İkitelli Organize Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Kurum, İstanbul'un trafik yükünü azaltacak 6 yeni lojistik merkezi kurulacağını söyledi.

Sanayicilerle bir araya gelen Kurum, ''Buradaki 10 milyar dolarlık ihracatı, hedefimiz kısa zamanda ilk önce 15 milyar dolara, ardından 20 milyar dolara çıkarmaktır.'' dedi. Sanayicilerin isteklerine de değinen Kurum, “Ekonominin lokomotifi İstanbul anlayışını tüm sanayi kuruluşlarımızda yaygınlaştırmak zorundayız. Bu manada biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sanayicimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız'' - Resim : 1

''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, hayata geçirecekleri yeni lojistik merkezleri ve Mahmutbey Kavşağı düzenlemesi ile trafik çilesini ortadan kaldıracaklarını söyledi. Kurum, “Bunun için 6 yeni lojistik üs kuracağız. Bu lojistik üsler şehrin kuzeyinde, Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında olacak. Şehrin içine girecek kamyon trafiğini direkt Tuzla’dan, şehrin kuzeyine alacak. Mahmutbey Kavşağı’na girmek ve çıkmak bir çile haline gelmiş. Burada da çok önemli bir projeyi hazırladık ve bu projeyi öncelikli işler arasına koymak suretiyle hızlıca hayata geçireceğiz.” dedi.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız'' - Resim : 2

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı ihtiyacına değinen Kurum, buna ilişkin projelerin hızla hayata geçirileceğini söyledi. İstanbul’da sanayinin depreme hazırlıklı olması gerektiğini de vurgulayan Kurum, “Üretimi güçlü tutmak, artırmak zorundayız ama bir taraftan da depreme dirençli hale getirmek zorundayız. Bunun için de sizlerle çalışmalarımız olacak. Çünkü İstanbul olmazsa, Türkiye olmaz. İstanbul’da yaşayacağımız bir afet, İstanbul’da yaşayacağımız bir problem ülkemizi etkiler, ülkemizin geleceğini etkiler.  Bu bir milli güvenlik meselesi ve terörle mücadele kadar önemli. O yüzden biz İstanbul’un sanayisini her daim ayakta tutmak zorundayız. İstanbul’un üretimini ayakta tutmazsak, ülkenin üretimi düşer, çöker. O yüzden biz konutlarda nasıl bir dönüşüm hayal ediyor, nasıl bir dönüşümü projelendirip hayata geçiriyorsak eğer sanayide de aynı anlayışla sizlerle el ele vereceğiz. Ve hep birlikte sanayide de güçlü sanayiyi, dirençli sanayiyi İstanbul’umuza kazandıracağız.” şeklinde sözlerini tamamladı.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız'' - Resim : 3

Etiketler ak parti ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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