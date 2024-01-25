AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum vaatlerini açıklıyor - Canlı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim vaatlerini ve projelerini açıklıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' Tanıtım Toplantısı'nda seçim vaatlerini ve projelerini anlatıyor.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, bizi bir evlat gibi kardeş gibi bağrına basanlara, 'İstanbul hepimizin' diyerek destek veren tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul' zamanı diyeceğiz

Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir.

Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek yüzyılını belirleyecek 2034'ün 2053'ün büyük adımlarını konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul zamanı diyeceğiz.'

İstanbul vizyonu ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur. Özen gösterilmemiş mahallelerin sokakların özlediği vizyondur. İstanbul vizyonu en çok da halkın vizyonudur.

AK Parti belediyeciliği 30 yıl önce ilk defa İstanbul'da parladı. İstanbul'un 1994'te başlayan parlak ilerleyişi 2019'da fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul problemler yumağı haline geldi. İstnabul'da büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. İstanbul çaresiz değildir.

İstanbul'un yeniden yıldızını parlatacak olan yönetim yaklaşımının adı 'Sistem İstanbul'. Sistem İstanbul'un merkezinde sadece siz varsınız. Her projemizde İstanbullulara sosyal yaşam sunacağız.

İşte 10 hedef...

TRAFİK

Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafikte kaybettiğimiz vakti sevdiklerimize ayırmak istiyoruz.

İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükseldi. Zirve saatlerinde yüzde 90'ları bile aşıyor.

5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. İstanbul'u trafik çilesine mahkum etmeyeceğiz.

2034'teki hedefimiz 2034 karayolu ağırlığı yüzde 48'e çıkarmak, raylı sistemlerdeki payı da yüzde 48'e çıkaracağız. Deniz yolu ulaşımını da yüzde 4'e çıkarmaktır. Trafikte bu sayede çile azalacak. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 34 dakikaya düşecek.

İstanbul trafiği 10 yılın sonunda geri dönmemek üzere son bulacak.

Mevcut 328 km metro hattını 2029'a kadar 650 km'ye çıkaracağız. 2034'te de 1004 km'ye ulaştıracağız. İstanbul'daki iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz.

ESENLER VE HAREM OTOGARLARINI TAŞIYORUZ

Esenler ve Harem Otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içi trafikte bulunan ve yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımız olacağız.

SİLİVRİ'YE METROBÜS

Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un her yerinde aynı hizmetleri götürmek. D100 karayolunu düzenleyecek metrobüs hattımızı Tüyap-Slivri hattına kadar uzatacağız. Bunu da çok kısa bir sürede hayata geçirmiş olacağız.

OTOPARK VE İSPARK

İstanbulumuza 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Aynı zamanda bu otoparklar deprem esnasında da toplanma alanı olarak kullanılacak.

Kendi evinin önünden aracını park edenlerden ücret almayacağız. Aynı zamanda İSRPAK'ta yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat park ücretsiz olacak.

TAKSİ SORUNU

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz. Tüm sistemleri 'Merkezi Taksi Sistemi' çatısı altında birleştireceğiz. Tek çatı altında bu çalışmaları yaparak taksi sayısını artıracağız.

DENİZ ULAŞIMI

Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. Beylikdüzü'nden Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Emminönü,Kabataş ve Beşiktaş'ta mini iskeleler kuracağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Deprem bir milli güvenlik sorunudur. Afetlere dirençli İstanbul vadediyoruz.

Söz verdiklerinin yüzde 5'ini bile yapamadılar. İBB bu konut sayısıyla bizim ilçe belediyemizin başarısının yarısına ulaşamadı. Dönüşüm meselesi sorumluluk ve ciddiyet ister.

1 Nisan sabahı İstanbulûn kaybettiği yılları telafi edeceğiz. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa edeceğiz.

Biz öldürülen yavaşlatılan KİPTAŞ ile konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da başvuruları alacağız. Yarısı Bizden diyerek 700 bin TL hibe desteği sağlayacağız. 700 bin TL kredi desteği ve 100 bin TL de taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı tamamlayacağız.

100 BİN SOSYAL KONUT DÜŞÜK FİYATLA KİRALANACAK

100 bin sosyal konut üreterek bunları düşük fiyatla kiralayacağız. Bu projelerimizden 39 ilçemiz de yararlanacak. Konutlar kesinlikle satılamayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece yüksek kira fiyat artışlarına karşı düşük gelirleri koruyacağız

AFET YÖNETİM MERKEZİ

Atatürk Havalimanı'nda afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bu merkezden tam donanımlı hastane komleksimizin yardım ve tıbbi malzemelerin lojistiğine kadar afet anında en çok ihtiyaç duyulan hava, kara ve deniz yollarına bağlantı noktalarıyla birlikte hizmet verecek.

İstanbul'umuza 6 yeni lojistik destek merkezleri kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız.

Mevcut iki acil durum hastanemize ek olarak biri Arnavutköy'de biri de Pendik'te olmak üzere iki yeni yeni acil hastanesine daha kavuşturacağız. Hasta yakınları için 8 konaklama merkezi kuracağız.