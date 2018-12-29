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  4. 29 Aralık 2018 16:57

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı beklendiği gibi Binali Yıldırım oldu.

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
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AK Parti'nin İstanbul adaylaırnın açıklandığı tanıtım toplantısında konuşan Binali Yıldırım sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Ben İstanbul'un denizine aşığım. Kasımpaşa'da büyüdüm. İDO Genel Müdürü olarak ekibinde yer alma şerefine nail oldum. İstanbul'un insanı ile Marmara'yı boğazı barıştırmak için kucaklaştırmak için deniz taşımacılığını yaygınlaştırdık. Bu masmavi denize bir tuz tanesi kadar faydam olduysa rabbime binlerce kez şükrediyorum. Liderimizle İstanbul için çok çalıştık. Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı... Allah'ın izniyle bu hizmetleri de tamamladık. İstanbul'a hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara gençlere borcum var. Şimdi bu borcu ödemeye geliyorum. Buraya TBMM Başkanlığından geliyorum. Kurtuluş Savaşını yöneten 15 Temmuz'da hainlerin sallayıp yıkamadığı Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren Gazi Meclis'ten. Her İstanbullu'nun başkanı olacağım. Kadıköy'ün de Sultanbeyli'nin de sorunlarını çözeceğim.  Üsküdar'ın da derdi benim Bakırköy'ün de. Beyoğlu'nun isteği benim için talimat Sarıyer'in de. İstanbullular sizlerle birlikte başaracağız. İstanbul'a hizmet Türkiye'ye hizmettir. İstanbul'a hizmet hakka hizmettir."

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