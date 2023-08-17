AK Parti'nin İstanbul adayıyla ilgili yeni iddia

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olacağını açıklamasının ardından gözler AK Parti'nin adayına çevrildi. Kulislerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ismi konuşulmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Ankara'da gerçekleşen basın toplantısıyla gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olacağını duyurdu. İmamoğlu'nun kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, kulislere düşen son iddiaya göre AK Parti yerel seçimlerde İmamoğlu'nun karşısına eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu çıkaracak.

Türkiye yavaş yavaş yerel seçim atmosferine girerken, AK Parti'nin İstanbul için göstereceği adayın kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için yeniden aday olacağını açıklamasının ardından gözler AK Parti'nin çıkaracağı adaya çevrilirken, Ankara kulisleri bugün bomba bir iddiayla hareketlendi.

İSTANBUL ADAYI KARAİSMAİLOĞLU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı için kafasındaki ismin eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olduğu öne sürüldü. Erdoğan dönemi de dahil olmak üzere uzun yıllar İstanbul Belediyesi'nde görev yapan Karaismailoğlu'nun yerel seçimlerde İmamoğlu'nun rakibi olacağına kesin gözüyle bakan kaynaklar, gerekçe olarak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde en yüksek bütçeli ve en yatırımcı Bakanlığı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan'ı kendisine teslim etmesini gösteriyor.