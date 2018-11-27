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  4. 27 Kasım 2018 11:21

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Habertük muhabiri Çimen Çetin, AK Parti'nin aday listesini gördüğünü belirterek Ankara ve İzmir adayını açıkladı. Öte yandan AK Parti'nin İstanbul adayının da Binali Yıldırım'ın olacağı iddia edildi.

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu
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AK Parti'nin 20 ildeki adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Açıklama öncesi canlı yayında toplantıya ilişkin konuşan Habertürk TV muhabiri Çimen Çetin, isimlerin salondaki ekrana yanlışlıkla yansıtıldığını söyledi.

Çetin, buna göre, "İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklanacak" dedi.

İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM

Ayrıca, Habertürk'te yer alan habere göre, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım'ın isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin programı dönüşünde açıklanacağı belirtildi.

ZEYBEKCİ VE ÖZHASEKİ TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Bu arada iki isim de tebrikleri kabul etmeye başladı. Halen Denizli milletvekili olan Zeybekci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki grup toplantı salonuna girişinde milletvekillerinin tebrikleri ile karşılandı.

 

izmir , ak parti , ankara
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