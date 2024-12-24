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AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
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AK Parti 8. Olağan İl Kongresinde aday olmayacağını açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan adaylarının Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

AK Parti'nin mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aday olmayacağını duyurmuştu.

AK Partili Kabaktepe bugün yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Başkanlığına Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in aday olacağını açıkladı.

Kabaktepe, "8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kabaktepe'nin paylaşımı şu şekilde:

"Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli teşkilat mensuplarımız,

AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketidir. Bu dava, milletimizin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk’a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye’nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketidir. Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz.

AK Parti’de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır; bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır.

Şimdi, İstanbul’umuzda bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz.

8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.

Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak; İstanbul’umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır.

Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin İstanbul’umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.

Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız."

Etiketler ak parti istanbul il başkanı ak parti istanbul il başkanı Osman Nuri Kabaktepe abdullah özdemir
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