AK Parti'nin itirazından sonra İstanbul'da son durum !

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul’daki İlçe Seçim Kurulları'nın yaptıkları araştırmaların sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti, İstanbul’daki seçimlerde kısıtlı ve hükümlülerin oy kullandığını ve bunları sonuçları değiştireceğini ileri sürmüştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK’nın AK Parti’nin itirazları sonucu yaptığı araştırmalara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkek'in açıklamaları şöyle:

“İstanbul İlçe Seçim kurullarından gelen kararlar inceleniyor. Tüm verileri aleyhimize yorumlasak dahi şu ana dek 18 ilçede kısıtlı ve hükümlü olanlara ilişkin 672 sayısına ulaşabildik.

39 ilçe toplamında kısıtlı veya hükümlü olup da oy kullanan seçmenin 1400'ü aşmayacağını görüyoruz. Ki bunlar içinde kesinleşmiş yargı kararı olmayanların oyları geçerli; YSK kendisi incelemeye gerek görmeden haksız itirazları reddetmeli. Çünkü sonuca etkili bir durum yok!

“EKREM İMAMOĞLU YİNE KAZANDI”

Başından beri söylediğimiz gibi AK Parti'nin itirazları mesnetsiz. İlçe seçim kurullarından alınan kararlar da bunu doğrulamaktadır. Ekrem İmamoğlu yine kazandı. Ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olsun...”