AK Parti'nin itirazını kabul eden YSK üyelerine istifa çağrısı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ak Parti'nin adayı çıkmış 'oyları çaldılar' diyor. YSK, polisler, hakimlar, savcılar emrinizde. Sandıkta 280 binin üzerinde görevliniz var, 17 yıldır iktidardasınız. Eğer bir oy hırsızlığı varsa kusura bakmayın bunu sizlerden başka kimse yapmış olamaz. Seçimi çalanlar şimdi utanmadan bizi oy çalmakla suçlama iddiasına girdiler. Ama 'çaldı' sözünü bu ülkede bakanlık, başbakanlık ve TBMM başkanlığı yapmış biri söylüyorsa gerçekten bu çok daha üzücüdür." diye konuştu. Öztrak ayrıca YSK'nın gerekçeli kararın yazımını geciktirerek iktidara zaman ve zemin kazandırmaya çalıştığını söyledi.

Öztrak'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-İstanbul'un seçilmiş başkanının mazbatasının gasp edildiği sandık darbesinin üzerinden bir hafta geçti. Bu darbeye aracı olanlar hala itiraz kabul gerekçelerini yazamadılar. Kaleme alma işini yavaştan alıyorlar. YSK'nin, iktidardaki darbe mahfillerine zaman ve zemin kazandırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Gasp edilen mazbataya hukuki kılıf bulmaları mümkün değil. Geçmiş uygulamalar ortada.

-AK Parti'nin adayı çıkmış oyları çaldılar diyor. 17 yıldır iktidarsınız güç sizin elinizde. Bir oy hırsızlığı varsa bunu sizlerden başka kimse yapmış olamaz.

-Erdoğan, elde kalan tek meşruiyet kalesini yani sandığı da artık ateşe vermiştir.

-Gencecik evladımız Berkay'ın söylediği "Her şey çok güzel olacak" sözü iktidarı korkutmuş gözüküyor.

-Erdoğan'ın spor kulübü taraftarları ve sanatçıları tehdit etmesi içine düştükleri çaresizliği açıkça gösteriyor. Bu duvarları şiddet, linçle tahkim etme imkanları yoktur. Sanatçı, sendikacı, iş adamı, akademisyen, millet konuşacak. Konuşan Türkiye tüm renkleriyle yeniden ayağa kalkacak. Başka ülkemiz, başka Türkiye yok.

-Mart ayı ödemeler dengesi rakamları açıklandı. Tünelin karşısından gelen ışığın gelen hızlı trene ait olduğu ve bizi ezip geçeceği anlaşıldı.

-Ekonomi hızla daralırken "cari açığı sıfırlamak üzereyiz" diye açıklama yapıyor, yetmiyor tünelin önündeki ışık büyüyor diyor. Damat dışındaki herkes o ışığın hızlı tren ışığı olduğunu görüyor. Türkiye bu liyakatsiz kadroları hak etmiyor.

-İstifa etmesi gereken İstanbul seçim kurulu başkanı değil hukuk cinayetini işleyen YSK üyelerinin derhal istifa etmesi lazım.