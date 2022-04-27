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  4. AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam''

AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam''

AK Parti'nin kurucularından olan eski milletvekili Kemal Albayrak, ''Fakire din iman, Saray’a da han hamam'' diyerek iktidarı eleştirdi.

Tele 1 canlı yayınına katılan AK Parti'nin kurucularından eski milletvekili Kemal Albayrak, adaletten dem vurarak iktidarı eleştirdi.

Betül Begüm Aydoğan’ın sorularını yanıtlayan Albayrak, AK Parti'nin lağıma deniz suyu karıştırdığını ve bu deniz suyunu içtiğini söyledi.

Kemal Albayrak, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar maalesef hedonizm yaşıyorlar.
Öbür tarafı düşündüğü yok, bu tarafta nasıl yaşarsam yaşarım.
Adalet olmasın, hukuk olmasın…
Sadece kendi bireysek arzularım isteklerim ön plana geçsin.
Fakire din iman, Saray’a han hamam…
Bu hukuksuzluktur, bunlar geçecek”

Etiketler ak parti kemal albayrak canlı yayın
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